وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين والطلاب في أول أيام العام الدراسي

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للمعلمين والمعلمات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، وقال في بيان: «أتقدم لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير.. فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا.. وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكل جوانبها علما ومعلما.. وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة».

ووجه الوزير رسالة للطلاب والطالبات: «بمناسبة بدء العام الدراسي.. أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح.. فأنتم حاضر الوطن ومستقبله.. ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل».

وانطلق العام الدراسي اليوم، في بعض المدارس على مستوى الجمهورية.