استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول التغير المناخي وتأثيره على مزارع البن، وذلك تحت عنوان «مستقبل دون قهوة.. أزمة المناخ تهدد 50% من مزارع البن في العالم».

أزمة المناخ تهدد جزءا كبيرا من محاصيل البن

وأفاد التقرير: «هل تخيلت العالم في يوم من الأيام دون قهوة، التغيرات المناخية كانت لها الإجابة على هذا التساؤل، فأزمة المناخ باتت تهدد جزءا كبيرا من محاصيل البن خلال السنوات المقبلة خاصة في أمريكا اللاتينية».

وأضاف: «ووفقا لدراسات مختلفة كانت آخرها تشير إلى إمكانية تقليل المناطق الأكثر ملائمة لزراعة البن بنسبة تزيد عن 50% على مستوى العالم في الثلاثين المقبلة، وحاليا يتأهب ملايين المزارعين حول العالم بسبب هذه الأزمة المنتظرة، والتي أصبحت آثارها واضحة بصورة كبيرة على مزارع القهوة في كل مكان، فتلك النباتات غير قادرة على التكيف وفي حاجة إلى بيئة مثالية للغاية».

تأثير تغير المناخ على صغار منتجي البن

وتابع: «وفي اللحظة التي غيرت فيها أزمة المناخ معادلة درجات الحرارة، بدأت هذه النباتات في المعاناة بشكل كبير، في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال يوجد 5 من أكبر 10 منتجين للبن في العالم، وتشير التقارير الصادرة عن بنك التنمية الأمريكي إلى أن آثار تغير المناخي تخلق عاصفة كاملة تهدد الملايين من صغار المنتجين في أمريكا اللاتينية وكذلك في بقية العالم».