مهندس مصري يكشف لـ«من مصر» قصة نجاحه في إنتاج البن محليا: مشروع ممتاز

قال المهندس أحمد الحجاوي، صاحب أول تجربة لزراعة البن، إنه يعشق الزراعة ويحب المغامرة والأشياء الغريبة، وبينها زراعة البن، موضحا أن محاصيل استوائية كثيرة كان قد زرعها لأول مرة.

الحجاوي: زراعة البن حتى الآن تجربة

وأوضح «الحجاوي»، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج «من مصر»، عبر قناة «CBC»، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الموضوع حتى الآن تجربة، وعنده أشجار البن ينتج منها ألفي شتلة صغيرة، مضيفا أن لديه نوعي بن بينها اليمني والإندونيسي، ويزرعهما في الإسماعيلية، والشجرة الواحدة تنتج أكثر من 10 كيلو في السنة.

حجم حبة البن كبير.. وأنا من عشاق القهوة

وأشار صاحب التجربة الأولى لزراعة البن، إلى أن حجم حبوب البن كبير، فهو مشروع تجاري ممتاز، والتجربة ناجحة والأشجار مثمرة، مردفا: «أنا من عشاق القهوة والبن وبشرب منه، وطعمه مميز وجودة عالية وأورجانيك ولا أضيف أي إضافات كيماوية، حاجات كتيرة اتزرعت طلعت أفضل من المستورد».