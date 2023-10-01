توزيع حلوى وشرح المبادرات الرئاسية في مدارس رياض الأطفال بالغربية

حرص القائمون على العملية التعليمية بمدارس رياض الأطفال بمحافظة الغربية، على توزيع الحلوى كنوع من الحافز والتشجيع على الحضور والانتظام بالمدرسة، ولرسم الفرحة على وجوه الأطفال القادمين رفقة أولياء أمورهم للمدرسة.

التشجيع على الحضور

وشارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الطلاب الطابور المدرسي، مشجعا إياهم على تحية العلم باعتبارها رمز البلاد ودليل الولاء والانتماء.

وأبدى محافظ الغربية، سعادته، خلال تفقده انتظام الدراسة بمدارس المحلة الكبرى، من حرص التلاميذ خاصة الصغار بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال على الحضور والانتظام في العملية التعليمية بالمدرسة.

وتابع محافظ الغربية معدلات ونسب حضور الطلاب داخل المدارس، كما تفقد عددا من الفصول الدراسية، موجها الشكر لأولياء الأمور والطلاب على الوعي بأهمية الحضور المدرسي والاستفادة مما تقدمه المدرسة.

نظافة المدارس

وخلال تفقده المدرسة التقى المحافظ بمجموعة من الطلاب، ووجه الطلاب بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والحضور يوميا والمشاركة في جميع الأنشطة التي تم وضع خطة لها، كما شرح المبادرات الرئاسية وأهميتها كمشروعات مبادرة حياة كريمة التي غيرت الواقع في الريف المصري.