محافظ الغربية يتابع انتظام أول أيام الدراسة.. أعلام مصر تزين طابور الصباح

استقبلت المدارس بمحافظة الغربية طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد، وحمل الطلاب أعلام مصر في أيديهم، كما التزم الطلاب بالزي المدرسي الموحد، وتزينت المدارس بالبالونات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى.

محافظ الغربية يشهد طابور الصباح

وشهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الطابور الصباحي بمدرستي طنطا الفنية النسيجية العسكرية، إلى جانب تفقد انتظام الدراسة بمدرسة محمد فريد، وشارك المحافظ الطلاب الطابور المدرسي وتحية العلم، مشجعا إياهم على تحية العلم باعتباره رمز البلاد ودليل الولاء والانتماء.

وخلال تفقده المدرسة، التقى محافظ الغربية بمجموعة من الطلاب، ووجه بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والحضور يوميًا والمشاركة في كافة النشاطات التي تم وضع خطة لها، كما قام بشرح المبادرات الرئاسية وأهميتها كمشروعات مبادرة حياة كريمة التي غيرت الواقع في الريف المصري.

واختتم المحافظ جولته بتفقد انتظام الدراسة بمدرسة محمد فريد الإعدادية بطنطا، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

استعدادات العام الدراسي الجديد

من جانبه، أوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس الغربية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، مضيفًا أن العمل تم على أكمل وجه لاستقبال أبنائنا الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وأن محيط جميع المدارس شهد تكثيف أعمال النظافة من قبل مجالس المدن، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين أسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم وعمل النشرات اللازمة لسد أي عجز في أعداد المعلمين.