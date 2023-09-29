تفاصيل العثور على جثة مهندس داخل ترعة في الغربية 

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة كفر الزيات التابعة لمديرية أمن الغربية، من كشف غموض وملابسات العثور على جثة مهندس في العقد الثالث من العمر، داخل إحدى المصارف المائية بقرية إبيار التابعة لدائرة المركز، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وسقوطه داخل المياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

إخطارا بالواقعة

تعود أحداث الواقعة بعد أن تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة داخل مياه مصرف مفيد المار بقرية ابيار التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد شيحة، والنقيب أسامة المشد، معاون المباحث، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الجثة لشاب يدعى «محمد النحراوي» مهندس معماري ويبلغ من العمر 29 عاماً، ومقيم بقرية إبيار، وبمناظرة الجثة تبين ارتداء كامل ملابسه، ولا يوجد أي إصابات ظاهرية.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.