لماذا تجاهل إمام عاشور أزمة احتفاله بـ«ريمونتادا» الزمالك؟.. «زوجته كلمة السر»

جدل كبير أثاره إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق والمنتقل حديثا لصفوف الأهلي، بعد ريمونتادا الفارس الأبيض المثيرة أمام آرتا سولار الجيبوتي، برباعية لهدف، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

إمام عاشور يثير الجدل بعد الزمالك على آرتا سولار في الكونفدرالية

مباراة جنونية شهدها ستاد القاهرة، بعد تقدم الفريق الضيف بهدفٍ نظيف، عقب حسمه مباراة الذهاب بهدفين، ليصعب مهمة الزمالك في العودة بالنتيجة، حيث كان مطالبا بتسجيل 4 أهداف للعبور إلى دور المجموعات، وهو ما تحقق في الشوط الثاني.

«لايك» أو إعجاب، وضعه إمام عاشور على منشور عبر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على «انستجرام»، كُتب خلاله، «روح وشخصية الزمالك تنتصر لفريقنا، برباعية لنتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية».

كيف تجاهل إمام عاشور جدل منشور ريمونتادا الزمالك؟

سرعان ما حذف إمام عاشور، إعجابه بمنشور الزمالك، بعد ثوانٍ معدودة، من الجدل الكبير الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً أن اللاعب أصبح يدافع عن ألوان الأهلي في الوقت الحالي، في صفقة أثارت جدلا واسعا في الميركاتو الصيفي.

الجدل الذي أثير بشكل كبير خلال الساعات الماضية، كان التجاهل هو رده من جانب اللاعب، الذي حرص على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الخامس والعشرون، وفاجئها به في حفل خاص حضره عدد من اللاعبين.

«كل سنة وأنتِ طيبة يا أحلى وأجدع وأغلى ياسمين»، بهذه الكلمات الرومانسية، احتفى View this post on Instagram A post shared by Lion???? (@emam.ashour90) بعيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»، متجاهلا الجدل الذي أثاره بعد ريمونتادا الزمالك في الكونفدرالية.

احتفال إمام عاشور بعيد ميلاد زوجته، شهد حضور أصدقائه المقربين من الوسط الكروي، على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا زميله في الأهلي، ومصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي.