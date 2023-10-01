تفاصيل احتفال إمام عاشور بـ«ريمونتادا» الزمالك

أثار إمام عاشور لاعب الأهلي، الجدل بتصرف مفاجئ بعد فوز الزمالك الدرامي على أرتا سولار بطل جيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف، وتأهل الفريق الأبيض لمرحلة دور المجموعات.

القصة الكاملة لاحتفال إمام عاشور بفوز الزمالك

ووضع إمام عاشور علامة الإعجاب على منشور عبر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على «إنستجرام»، الخاص بالفوز على أرتا سولار، في «ريمونتادا»، والعبور إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وبعد مرور دقائق، حذف إمام عاشور، علامة الإعجاب، على منشور الحساب الرسمي لنادي الزمالك.

إمام عاشور يحذف إعجابه من الحساب الرسمي لنادي الزمالك

ورغم خسارة الزمالك بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 أمام أرتا سولار بالمباراة التي أقيمت في تنزانيا نظرا لعدم اعتماد ملاعب جيبوتي من جانب الاتحاد الأفريقي، والتأخر بهدف في الشوط الأول من مباراة الإياب التي أقيمت أمس، باستاد القاهرة، إلا أن الفريق الأبيض عاد بريمونتادا تاريخية في الشوط الثاني وسجل 4 أهداف وحسم التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية.