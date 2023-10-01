الأقصر تستضيف مؤتمر المشروعات الخضراء الذكية في دورته الثانية اليوم

تستضيف محافظة الأقصر، اليوم الأحد، مؤتمر المشروعات الخضراء الذكية في دورته الثانية، بحضور محافظي محافظات جنوب الصعيد، «الأقصر، قنا، سوهاج، أسوان»، وممثلي وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يتضمن الإعلان عن المشروعات الخضراء الفائزة.

تقييم المشروعات

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتمع باللجنة التنفيذية في ختام أعمالها لتقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية والمقدمة بمحافظة الأقصر للعام الثاني على التوالي، إذ اعتمد ترشيحات المشروعات في الفئات الستة للعرض على اللجنة العليا لاعتماد التقرير النهائي.

الفئات الست للمشروعات

وتضم الفئات الست فئة المشروعات الكبيرة، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.