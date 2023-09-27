احتفالية لتكريم الفائزين في الدورة الثانية من المشروعات الخضراء الذكية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احتفالية تكريم المشروعات الفائزة في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمحافظات الشرقية ودمياط والدقهلية.

تحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال

يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، مثل مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات المتهالكة بسيارات جديدة، ومكافحة السحابة السوداء في موسم حصاد قش الأرز، وتحويل مكامير الفحم ومحارق المخلفات والنفايات الطبية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

دور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

ثمن محافظ الشرقية دور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجية والحد من التلوث مشيدا بالمشروعات التي تقدم بها أبناء المحافظة، التي شاركت في المبادرة في مرحلتها الثانية والبالغ عددها 47 مشروعا، وتنافس فيها 30 مشروعا لاختيار الأفضل منها طبقا لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة حيث فازت 10 مشروعات تم تصعيدهم للتقييم النهائي والمشاركة بقمة المناخ coup 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورش عمل لتدريب المتقدمين علي طريقة كتابة المشروعات

طالب المحافظ بضرورة إعداد ورش عمل لتدريب المتقدمين علي طريقة كتابة المشروعات وصياغتها بطريقة جيدة تعبر عن مخرجات المشروع، والإعلان عن المشروعات العاجلة وطويلة الأجل التي تحتاج المحافظة لتنفيذها، والاستفادة منها في المجال البيئي لخلق حالة من التنافس، وطرح الأفكار مع اختيار الأفكار المتشابهة وتكوين مجموعات للتقدم بمشروع يمكن الاستفادة منه في المرحلة الثالثة من المبادرة.

وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أظهرت جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية ولما تمثله من دور للتعامل مع البعد البيئي.

وأضافت محافظ دمياط أن المحافظة سجلت 67 مشروعا على المنصة الإلكترونية للمبادرة وجرى تقييم المشروعات وفقًا للمعايير التي حددتها المبادرة التي تتضمن 6 فئات المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة من مشروعات الشركات الناشئة والمشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة "وتم تأهيل 18 مشروعا.

التغيرات المناخية التي شهدها العالم أجمع

بينما أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت لتعكس ما حققته الجهود الوطنية التي بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية التي شهدها العالم أجمع، موجها الشكر للقيادة السياسية علي الجهد المبذول، وتوفير المناخ المناسب لإجراء مختلف الفعاليات، لافتا إلى أن المحافظة سجلت 159 مشروعا وتم تصفيتهم إلى 38 مشروعا، وجرى اختيار 7 مشروعات منهم للمنافسة بالمرحلة الثانية .

وأضاف محافظ الدقهلية، أن المحافظة كان لها حظ وافر في تطوير منظومة النظافة، لافتا إلى أنه منذ عام 2019 حتى الآن بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، ثم الانتهاء من رفع 3 ملايين طن مخلفات بلدية، بالإضافة إلى تطوير 3 مصانع تدوير وإنشاء 3 آخرين لاستيعاب 4 آلاف طن قمامة يوميا، بالإضافة إلى إنشاء مدفن صحي علي مساحة 50 فدانا مزودا بأحدث الأجهزة والمعدات بتكلفة ترتقي إلى 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير 20 ألف صندوق قمامة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، بهدف الحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.