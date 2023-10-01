«الوزراء»: الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية في تقليص العمليات الإرهابية

أوضحت الحكومة المصرية، أن الدولة أدركت أنه من الأهمية إدراك مسؤولي الأمن أن أولوية مهمتهم تكمن في أمن المواطن، وأن أمنه لا يقف عند كفالة الحرية الشخصية وصونها، لذا بُذلت جهود مضنية في تقليص العمليات الإرهابية بالسير في اتجاهين أساسيين؛ الأول اتجاه أمني ويتمثل في قطع الإمدادات عن الجماعات الإرهابية وملاحقتها.

إطلاق المبادرات والحملات التوعوية

والاتجاه الثاني اتجاه تنموي من خلال إطلاق المشروعات التنموية في المناطق الأكثر عرضة لوجود تلك الجماعات، فضلًا عن إطلاق المبادرات والحملات التوعوية.

إنشاء وحدة مكافحة الإرهاب

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنه في خضم التطرق لمكافحة الإرهاب تأتي خطة العملية الشاملة «سيناء 2018» لاستئصال جذور الإرهاب، والتي أسفرت عن عدد من النجاحات المتتالية خلال عام 2018؛ من أبرزها: إنشاء وحدة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وتم في هذا الإطار كشف غموض 5208 جنايات شديدة الخطورة، وضبط مرتكبي 201 جريمة خطف، وكذا ضبط 2732 تشكيلًا عصابيًا، وضبط 90055 قضية سلاح ناري غير مرخص، وضبط 163 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة.