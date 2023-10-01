«الداخلية العراقية» عن حريق الحمدانية: القاعة كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال

أعلنت لجنة التحقيق في حريق الحمدانية بالموصل، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أنَّ القاعة كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية في نبأ عاجل.

مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال سبب حريق الحمدانية

وذكرت وزارة الداخلية العراقية، أنَّ سبب حريق الحمدانية هو مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال في قاعة الاحتفال، كما أنَّ القاعة لم يكن بها أبواب للطوارئ مما زاد من الضحايا.

وأشارت لجنة التحقيق في حريق الحمدانية بالموصل، إلى أنَّ 600 شخص تم إجلاؤهم من داخل القاعة، وعلي صابح القاعة أن يتحمل المسؤولية القانونية، لأن عدد الضحايا وصل إلى 107 قتلى إضافة إلى 82 جريحًا.