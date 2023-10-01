«تعليم الإسكندرية»: عدم ربط تسليم الكتب للطلاب بسداد المصروفات الدراسية

حرص الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على متابعة انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة، ورافقه الدكتور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

وشملت الزيارة مدرسة قايتباي الإعدادية للبنين بإدارة الجمرك، ومدرسة الأنفوشي الرسمية لغات، ومجمع الشهداء الرسمي لغات، بحضور أميمة طه مدير عام الإدارة وروحية أبوغالي وكيل الإدارة، حيث أشادا بطابور الصباح والإذاعة المدرسة والحديث عن أمجاد أكتوبر ونصر العزة والكرامة وانتظام العملية التعليمية.

عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات

وأكد «أبو زيد»، أنه تم التوجيه بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية ولائحة الانضباط المدرسي والعمل على تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

تعريف الطلاب بجهود الدولة للبناء والتنمية

وأشار «أبو زيد»، إلى ضرورة الالتزام بالإشراف اليومي وتوفير بيئة تعليمية آمنة، مشددًا على أهمية تناول المشروعات القومية لتوعية الطلاب بمكتسبات الوطن وجهود الدولة لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة وأمجاد أكتوبر العظيم في الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير.