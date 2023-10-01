محافظ الإسكندرية: انتظام الدراسة في 2800 مدرسة وتكثيف أعمال النظافة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، واطمأن على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد المحافظ في بيان اليوم، انتظام الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 2805 مدارس، إضافة إلى انتظام جميع العاملين بالمدارس الحكومية والدواوين.

وهنأ المحافظ جميع الطلاب وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد متمنياً لهم عاما زاخرًا بالنجاح والتوفيق، وثمّن دور وزارة التربية والتعليم في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال بدء العام الدراسي الجديد.

توجيهات محافظ الإسكندرية للمعلمين والطلاب

وطالب المحافظ الطلاب بالانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسى وكذلك استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم ، والبعد عن الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن المعلم عليه دور كبير فى خلق جسور الثقة بينة وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة وإعطاء الطالب الثقة فى نفسه وشدد على أهمية دور الأسرة فى التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية التنبيه على كافة رؤساء الأحياء بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس، وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.