«الداخلية» تطلق مبادرة «كلنا واحد مع زهور المستقبل» لتوزيع الحقائب المدرسية

أطلق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، مبادرة «كلنا واحد مع زهور المستقبل» تستهدف توزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعددا من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية «الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوي الهمم، دور رعاية الأيتام» على مستوى الجمهورية، وذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

وتمّ إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكل أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.