إنجازات وزارة الداخلية في عهد الرئيس السيسي.. نقلة بمنظومة العمل الأمني

على مدار السنوات الماضية وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت قطاعات وزارة الداخلية تطورغير مسبوق لتحقيقها إنجازات على المستوى الأمني والاجتماعي والإنساني، تغييرًا جذريًا في خطط واستراتيجة الوزارة، خاصة في مكافحة الإرهاب، وتسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو آفاق التحديث والتطوير لتحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها، وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

تطوير المنشآت الشرطية

قامت الوزارة بتطوير عدد من أقسام الشرطة، وفقا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة، روعي فيه المظهر الحضاري الذي يلبي كافة متطلبات المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وخلال عام واحد، تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 80 قسما ومركز شرطة على مستوى الجمهورية، وفق تصميمات معمارية موحدة ذات طابع عصري، ليبلغ إجمالي ما تم تطويره 330 قسمًا ومركزا على مستوى الجمهورية، كما شملت عملية التطوير 138 مقرا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 448 مقرًا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تطوير 28 وحدة مرور.