أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية للمجندين ضمن احتفالات المولد النبوي

نظمت أكاديمية الشرطة «كلية التدريب والتنمية» ندوة تثقيفية للمجندين، بعنوان «الاحتفال بالمولد النبوي الشريف»، حاضر خلالها الأستاذ الدكتور مدير العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بحضور عدد من قيادات وضباط الكلية، وعدد من المجندين بالأكاديمية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

تناولت الندوة التطرق إلى السيرة النبوية الشريفة وحياة الرسول ﷺ والقيم الدينية السمحة، كما تضمنت الندوة الحديث عن سمو ونعمة رسالة الأمن لتحقيق الطمأنينة والأمان للمجتمع والوطن والحفاظ على مقومات الأمن والاستقرار.

كما أشاد فضيلته بتضحيات وجهود رجال الشرطة وأدائهم الوطني الفاعل التي قدموها لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، وأكد فضيلته أهمية دور رجال الشرطة في تحقيق الأمن للوطن والمواطنين باعتبارها رسالة سامية.

أشار إلى ذكر نعمة الأمن في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.. فضلاً عن أهمية ترسيخ القيم والمبادئ الدينية السمحة، وتعظيم روح الولاء والانتماء ورفع الروح المعنوية.

وقد لاقت فعاليات الندوة استحسانا وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم واستفساراتهم التي تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم في حماية أمن وطنهم.