«الداخلية»: ضبط شركة إنتاج فني دون ترخيص في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة دون ترخيص.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن المتهم استخدم أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة، ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة دون ترخيص.

وأشار البيان، إلى استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (المدير المسئول عن الشركة– مقيم بمحافظة الجيزة)، وتم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على (هارد ديسك مٌحمل عليه مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التي تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية بدون تصريح).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول عن الشركة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادي.