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ضبط 4 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية في الشرقية

كتب:

محمد بركات
12:55 م | السبت 08 يوليو 2023
حملة لشرطة البيئة والمسطحات.. أرشيفية

حملة لشرطة البيئة والمسطحات.. أرشيفية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، بحملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الشرقية.

أسفرت جهود الحملة في مجالي (حماية الثروة الزراعية «المخصبات الزراعية»، وحماية البيئة «الصحة العامة») عن ضبط 4 مصانع ومخزن عشوائية «بدون ترخيص» لـ (إنتاج وتداول المخصبات الزراعية – تصنيع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات – تصنيع الأحبار – تدوير المخلفات فى تصنيع خام البلاستيك – تداول المواد الكيماوية) بمضبوطات بلغت (17.8 طن مخصبات زراعية – 40 طن غراء- 21.6 طن أحبار – 9 أطنان مخلفات بلاستيكية – 60 طن مواد كيماوية) مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات أو فواتير.         

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