ضبط متهم بإدارة شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادي.

ضبط المتهم بالواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالعقار سكنه وعٌثر بداخله على (4 «راوتر» لتشغيل الإنترنت - جهاز سويتش إنترنت – 3 أطباق هوائية خاصة بالشبكة لإرسال وإستقبال الإنترنت – جهاز سيلفر لتوزيع الإنترنت - عدد 4 جهاز أدبتر لتوصيل الإنترنت - عدد 3 جهاز باور لتنظيم الكهرباء).

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.