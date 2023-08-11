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غلق وتشميع 144 منشأة طبية بدون ترخيص في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:16 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
وكيل وزارة الصحة بالغربية

وكيل وزارة الصحة بالغربية

نفذت مديرية الصحة بالغربية، حملة مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق المحافظة، لمتابعة الإجراءات والاشتراطات الصحية، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وأسفرت عن غلق 144 منشأة طبية تدار بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أي اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم.

غلق 144 منشأة طبية بدون ترخيص 

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المنشآت الصحية التي صدر لها قرار غلق، بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أي اشتراطات صحية، وتخالف سياسات مكافحة العدوى وقانون البيئة، ولا يوجد بها أي إجراءات احترازية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضدها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تكثيف الحملات على المنشآت الطبية  

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان، أنه وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، التي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين.

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