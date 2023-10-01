«الوزراء»: جهود الدولة أعادت البنية التحتية الشرطية لمقراتها المختلفة

أوضحت الحكومة المصرية، أن جهود الدولة امتدت في مجال إعادة البنية التحتية الشرطية لتشمل افتتاح عدد من المقرات الأمنية الجديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة، والتي تُسهم في تقديم جميع الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويسر.

تقديم خدمة الملصق الإلكتروني

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن» والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنه استمرارًا لحرص الدولة على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع في مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية، فقد تم تدشين وحدات متنقلة لتقديم خدمات تجديد ترخيص السيارات وفحصها فنيًا على مدار الأسبوع في بعض المحافظات كمرحلة أولي، وكذا الدفع بخدمة سيارات متنقلة لتقديم خدمة الملصق الإلكتروني.

وتفاعلًا مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 231 نقطة شرطة، والتي تمثل المستهدف من المرحلة الأولى للمبادرة.

لغلق السجون العمومية القديمة

وإنفاذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد استمرت الدولة المصرية في تنفيذ خطتها الرامية لغلق السجون العمومية القديمة واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية متطورة حيث تم إنشاء 3 مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية خلال عام 2022 في العاشر من رمضان، 15 مايو، أخميم الجديدة.