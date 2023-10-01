تنفيذ 1078 مشروعا لخدمة قرى أشمون ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

نجاحات كبيرة حققتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى قرى مركز أشمون، بعد أن شملت جميع قرى المركز، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة لخدمة المواطنين من تطوير للبنية التحتية وإنشاء المشروعات الخدمية من مراكز شباب ووحدات صحية مطورة، وخدمات متنوعة.

آراء المواطنين في مبادرة حياة كريمة بالمنوفية

وقال تامر غرابة، أحد أهالي مركز أشمون، إن قرى المركز تحولت جذريا بعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة، فبعد أن كانت قرى المركز محرومة من الصرف الصحي والغاز الطبيعي وخدمات الكهرباء، أصبحت تنعم بالإنجازات التي تشمل كل القرى.

وأضاف، أن قرى أشمون أصبحت تحتوي على مراكز متطورة لخدمة المواطنين، ومجمعات خدمية وأخرى لخدمة المزارعين، وثالثة للخدمات العامة، فضلا عن تبطين الترع وتمهيد الطرق ورصفها بالكامل، وتطوير شبكات الانترنت، وإنشاء الكباري، وإنشاء محطات تحلية مياه، وأخرى لتحلية مياه الصرف لري الأراضي الزراعية.

وأوضحت سماح فايز، أن مركز أشمون تطور بشكل كبير بفضل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، مؤكدة أن القرى تم إنشاء مدارس جديدة بها، ومراكز للشباب، تشمل ملاعب وأجهزة حديثة يستفيد منها أبناؤنا، وكذلك تطوير القرى بشكل شامل من رصف وغاز طبيعي وصرف صحي ومجمعات خدمية وزراعية.

تنفيذ 1078 مشروعا ضمن حياة كريمة في أشمون

من جانبه، قال خالد النمر، رئيس مركز أشمون، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت وجه الريف المصري بشكل كامل، بعد أن كانت القرى محرومة من الخدمات، فتم تنفيذ 1078 مشروعا خدميا وتنمويا في قرى مركز أشمون، موضحا أن القرى أصبحت تحتوي علي كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن بدلا من الذهاب إلى المدينة لقضاء خدماتهم.

وأضاف النمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم الانتهاء في الوقت الحالي من باقي المشروعات، التي تزيد نسب تنفيذها عن 81%، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية نجحت في خلق حالة من الفرحة بين المواطنين بسبب المشروعات التي غيرت حياتهم للأفضل.