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13 قتيلا وأكثر من 50 مصابا في تفجير استهدف سيارة نائب مدير الشرطة بباكستان

كتب:

محمد علي حسن
11:21 ص | الجمعة 29 سبتمبر 2023
انفجار باكستان

انفجار باكستان

قالت الشرطة الباكستانية، إن 13 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 50 إثر انفجار استهدف تجمعا دينيا في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

من جهته، قال جاويد ليهري وهو ضابط كبير في الشرطة المحلية: «يبدو أنه هجوم انتحاري»، مضيفا أن الانتحاري فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مدير الشرطة في باكستان نواز جيشكوري.

وكان إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي في الماضي، مسرحا لـ هجمات انتحارية شنها متشددون وانفصاليون.

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