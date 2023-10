عريس الحمدانية يصف اللحظات الأولى بالحادث: حاولت إخراج زوجتي من مطبخ القاعة (فيديو)

ظهر العريس العراقي صاحب حادث الحمدانية المأساوي، ليكشف تفاصيل جديدة حول نجاته مع زوجته وسط كتل النيران المشتعلة والمتساقطة فوقهم، حسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ووصف ريفان اللحظات الأولى من اندلاع الحريق، وكيف تمكن من إنقاذ نفسه وعروسه التي كانت من الصعب عليها الركض بسبب ثوب زفافها، قائلًا: «أمسكت بزوجتي وبدأت في سحبها، ومحاولة إخراجها من مدخل المطبخ».

وأضاف ريفان، أن المعازيم كانوا يدوسون على الفستان بينما يحاولون الفرار من القاعة، مما تسبب في ذلك في إصابة ساقيها، ولسوء الحظ لم تكن تحوي القاعة سوى مطفأة حريق واحدة وكانت لا تعمل».

A bride and groom have told Sky News they are "dead inside" after more than 100 people were killed when a fire broke out at their wedding in Iraq's Nineveh province.



