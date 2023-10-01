عريس الحمدانية يصف اللحظات الأولى بالحادث: حاولت إخراج زوجتي من مطبخ القاعة (فيديو)

ظهر العريس العراقي صاحب حادث الحمدانية المأساوي، ليكشف تفاصيل جديدة حول نجاته مع زوجته وسط كتل النيران المشتعلة والمتساقطة فوقهم، حسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ريفان يصف اللحظات الأولى من اندلاع الحريق

ووصف ريفان اللحظات الأولى من اندلاع الحريق، وكيف تمكن من إنقاذ نفسه وعروسه التي كانت من الصعب عليها الركض بسبب ثوب زفافها، قائلًا: «أمسكت بزوجتي وبدأت في سحبها، ومحاولة إخراجها من مدخل المطبخ».

وأضاف ريفان، أن المعازيم كانوا يدوسون على الفستان بينما يحاولون الفرار من القاعة، مما تسبب في ذلك في إصابة ساقيها، ولسوء الحظ لم تكن تحوي القاعة سوى مطفأة حريق واحدة وكانت لا تعمل».

A bride and groom have told Sky News they are "dead inside" after more than 100 people were killed when a fire broke out at their wedding in Iraq's Nineveh province.



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والد ريفان كان يشعر بحدوث الخطر

وتابع عريس الحمدانية، أنه عندما بدأ الرقص «سلو»، اشتعلت اثنتين من الألعاب النارية الصغيرة، وبعد بضعة دقائق تلاهما 4 ألعاب نارية أخرى.

وأشار ريفان إلى أن والده طرح عليه السؤال في وقت سابق وكأنه يشعر بحدوث خطر، حول مخاطر الألعاب النارية في حدوث شرارات تسقط على ثوب العروس وتشتعل فيها النيران، قائلاً «أصحاب القاعة أقنعوا والدي وأخبروهم أن الألعاب النارية كانت كهربائية، لذلك يمكن وضع يدك أو حتى البلاستيك عليها ولن تحترق».

وفي سياق متصل، تحدث عريس الحمدانية أن زوجته حنين فقدت والداتها، واثنين من أعمامها وابنتي عمها، بالإضافة إلى أن والدها لا يزال أيضًا مصابا وفي حالة حرجة.

وقال ريفان إنه فقد العديد من عائلته منها عمته و7 من أبناء عمه، فيما أصيبت أخته وزوجها بحروق وجروح، مما تعد الكارثة صعبة على العريسين، مؤكدين أنهم لم يعودوا قادرين على البقاء في مسقط رأسهما.

ويشير ريفان إلى أن «العيش هنا بعد الآن غير ممكن، لأنني أعاني في كل مرة نحاول فيها الحصول على بعض السعادة يحدث لنا شيء مأساوي يدمر كل شيء، ومن الأفضل لنا أن نغادر».