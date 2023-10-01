وصول جثمان الفنان محمد فريد إلى مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل محمد فريد إلى مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، لأداء صلاة الجنازة عليه.

ورحل عن عالمنا الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض، إذ احتجز خلال الأيام القليلة الماضية في أحد المستشفيات، بسبب تدهور حالته الصحية.

وابتعد محمد فريد عن التمثيل منذ فترة طويلة بسبب المرض، ولعدم قدرته على الوقوف أمام الكاميرا.

من هو الفنان محمد فريد؟

محمد فريد ممثل مصري ظهرت موهبته منذ دراسته في مرحلة الثانوية في مدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله «ليالي الحلمية، احكي يا شهرزاد، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة».