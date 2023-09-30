بعد وفاة الفنان محمد فريد بسببه.. أطعمة محظورة عند الإصابة بنقص الهيموجلوبين

قبل ساعات قليلة، تلقى محبو الفنان محمد فريد، خبر وفاته بعد رحلة صراع مع المرض، إذ تم نقله إلى المستشفى، قبل أيام وحجزه بها حتى وافته المنية، وفق ما أعلن عنه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، موضحًا إنه لم يُحدد حتى الآن موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان الراحل.

وكانت ناهد فريد، ابنة الفنان محمد فريد، كشفت خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تعرُّض والدها الفنان محمد فريد لوعكة صحية شديدة، نتيجة إصابته بمرض بنقص حاد في الهيموجلوبين بالدم، وطلبت من جمهوره الدعاء له، وبعد صراع مع المرض، فارق «فريد» الحياة قبل ساعات.

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى امتناع امتصاص الهيموجلوبين، وذلك بعد وفاة الفنان محمد فريد، بسبب نقص حاد في الهيموجلوبين في الدم.

أطعمة تعيق امتصاص الحديد

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور إبراهيم صلاح، استشاري التغذية، أن هناك بعض الأطعمة التي يفضل تجنبها، أو استبعادها بشكل كامل من النظام الغذائي لعدة أسباب، منها الشاي أو القهوة، خاصة أنهما يحتويان على مركبات التانينات، والتي يمكن أن تعيق امتصاص الحديد من الطعام، لذلك لابد على الشخص أن يتناولهما بعيدا عن وجبات الطعام، ويفضل تقليل استهلاكهما بشكل عام.

على الرغم من وجود أطعمة مفيدة للصحة بشكل كبير، إلا أنها تعد خطيرة للأشخاص المصابين بمرض الهيلوجلوبين، منها الأطعمة ذات الألياف الغذائية العالية، لأنها يمكن أن تعوق امتصاص الحديد، ومن أبرزها «الشوفان والمكسرات والبذور»، لذلك لابد من تناول هذه الأطعمة بعيداً عن الوجبات الغنية بالحديد، وفق تعبير الدكتور إبراهيم صلاح خلال حديثه لـ«الوطن».

الكالسيوم والفيتامينات

الكالسيوم من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، إلا أنه يمكن أن يعيق امتصاص الحديد، لذلك ينصح بتناول منتجات الألبان في وقت بعيدًا عن تناول وجبات الأطعمة الغنية بالحديد، وكذلك الأطعمة الغنية بالفيتامينات المضادة للأكسدة، مثل فيتامين C وفيتامين A الموجودة في بعض الفواكة والخضروات، التي يجب تناولها في أوقات مختلفة عن الأطعمة الغنية بالحديد.

اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل محمد فريد

عاش الفنان الراحل محمد فريد لحظات صعبة في المستشفى، إذ لم تكن الوعكة بسيطة، حتى أن الفريق الطبي المشرف على علاجه، وجه بضرورة نقل دم بشكل سريع، بسبب نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، وفقًا لما أوضحته ابنته بتصريحاتها لـ«الوطن»: «والدي كان تعبان جدًا، والمفروض إنه يعمل تحاليل، عشان نشوف حالته الصحية بتتحسن ولا زي ما هي، والمفروض الدكاترة هيقولوا لنا بعدها إذا كان هيكمل العلاج في المستشفى، ولا ممكن يرجع البيت ونكمل العلاج».