آخر ظهور للفنان محمد فريد.. تغير كبير في ملامحه

غيَّب الموت الفنان محمد فريد، منذ قليل، عن عمر 82 عاما بعد صراع طويل عن المرض، والذي جعله يغيب فترة طويلة عن الأعمال الفنية.

آخر ظهور للفنان محمد فريد

وكان أحدث ظهور للفنان محمد فريد منذ 8 سنوات خلال لقاء مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة والذي ظهر من خلاله وتبدو عليه ملامح المرض الشديد.

أحدث ظهور لمحمد فريد

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور له من آخر ظهور له؛ وشهد تغيرا كبيرا في ملامحه وشكله ويبدو عليه المرض وكان أحدثها ظهوره في إحدى المناسبات مع الفنان محمد علي رزق عام 2019 والذي نشر صورتهما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها قائلا: «الأستاذ محمد فريد.. مبسوط أوي إني اتشرفت وقابلته».

وفاة محمد فريد

ورحل عن عالمنا الفنان محمد فريد بعد صراع طويل مع المرض ليلفظ أنفاسه الأخيرة من ساعات داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وكانت ابنته أعلنت، منذ أيام، من خلال تصريح لـ«الوطن»، أن والدها دخل العناية المركزه بعد معاناته من نقص شديد في هيموجلوبين الدم.