عاجل.. 3 وفيات داخل الوسط الفني في 24 ساعة.. أبرزهم محمد فريد

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية حالة شديدة من الحزن بسبب الإعلان عن 3 حالات وفاة داخل الوسط الفني، مما جعل صفحات الفنانين تتحول لدفاتر عزاء، ونستعرض خلال السطور التالية تلك الوفيات.

وفاة الفنان محمد فريد

توفي الفنان محمد فريد، خلال الساعات الماضية بعد صراع مع المرض داخل إحدى المستشفيات، حسبما صرح الدكتور أشرف زكي لـ«الوطن».

وكانت ابنته ناهد، أعلنت منذ أيام عن تدهور حالة والدها الصحية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبى بالشفاء العاجل، اللهم لّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين».

وفاة نجل سامي العدل

كما رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، المخرج الشاب أحمد سامي العدل، وأعلن خبر وفاته شقيقة خالد العدل، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «توفي إلى رحمة الله تعالى، أخويا أحمد سامي العدل، نسألكم الدعاء».

وفاة شقيقة نادر أبو الليف

كما توفيت أيضا منذ ساعات، الشقيقة الكبرى للفنان نادر أبو الليف بعد صراع مع المرض بمحافظة الإسكندرية وإقامة العزاء في العصافرة بمحافظة الإسكندرية حسبما صرح أبو الليف لـ«الوطن».