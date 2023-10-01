تأجيل 3 دعاوى لاستبعاد لبيب وجعفر من انتخابات الزمالك لـ8 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، تأجيل 3 دعاوى تطالب باستبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من انتخابات نادي الزمالك لجلسة 8 أكتوبر.

دعوى تطالب بـ استبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من انتخابات الزمالك

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، محامي ومرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها باستبعاد حسين أحمد لبيب، مرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 170 لسنة 2014 جنايات الجيزة.

ويتولى إدارة نادي الزمالك حاليًا لجنة مكلفة مكونة من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للنادي، ومعه أحمد فؤاد الوطن مدير مالي وأيمن شعراوي مدير نشاط رياضي بناء علي تكليف من الجهة الإدارية.

وانتهت مهلة الترشح على انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس منتخب يتولى مهمة إدارة النادي، خلال 4 سنوات مقبلة.