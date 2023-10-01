«مستقبل وطن» ينظم احتفالية كبرى في ذكرى انتصار أكتوبر بالأقصر غدا

ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، غدا الاثنين، احتفالية كبرى بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء بساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري بوسط المدينة، بحضور نخبة من الفنانين وفقرات فنية أخرى متنوعة.

كوكبة من نجوم الأقصر

ويحيي الحفل كوكبة من نجوم الأقصر، وهم المنشد أحمد حسن، والكوميديان حمدي الغبري الشهير بالحاج الضوي، والفنان الشعبي محمود جمعة، بجانب فقرات فنية أخرى.

فرصة تاريخية لإثبات الدعم للقيادة

وأكدت أمانة حزب مستقبل وطن الأقصر، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فرصة تاريخية لإثبات الدعم للقيادة السياسية، مقدمًا التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر الذي أعاد للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها.

وأضافت أمانة مستقبل وطن بالأقصر، أن انتصارات أكتوبر فتحت الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها، الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح الإنتصار، والإصرار، والعزيمة، والانتماء لتراب هذا الوطن.