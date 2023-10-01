رئيس الوزراء البريطاني: حققنا تقدما في خفض التضخم

قال ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، إن حكومته تحرز تقدمًا جيدًا إزاء خفض التضخم، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في بريطانيا إلى نحو 5% بحلول نهاية العام، وهو نصف مستواه في يناير، ويعني تحقيق ذلك الهدف أن سوناك أوفى بواحد من خمسة تعهدات رئيسية حددها في بداية العام.

وأضاف «سوناك» لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.ي.سي»: «التضخم يشعر الناس بأنهم أفقر، وكلما أسرعنا في خفضه كان ذلك أفضل، ولهذا السبب فهو الأولوية الصحيحة بالنسبة لنا ونحن نحرز تقدمًا جيدًا».