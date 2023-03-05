رئيس الوزراء البريطاني: أي فرد يدخل بلادنا بشكل غير قانوني سيطرد

استباقا لتشريع جديد من المتوقع طرحه خلال أيام، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقابلة منشورة اليوم الأحد، أن أي فرد يدخل بلاده بشكل غير قانوني سيمنع من البقاء فيها.

ووضع سوناك إيقاف القوارب الصغيرة ضمن أولوياته الخمس الرئيسية بعد أن تعرض لضغوط من نواب البرلمان من حزبه لإيجاد حل لتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا بحرا عبر القنال الإنجليزي.

وقال سوناك لصحيفة «ذا ميل أون صنداي»: «تأكدوا.. إذا أتيتم إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تستطيعوا البقاء».

وأفادت الصحيفة بأنه من المقرر تقديم قانون جديد يتصدى للمشكلة يوم الثلاثاء المقبل.

وصول عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين البلاد

وأقدم أكثر من 45 ألفا العام الماضي على قطع هذه الرحلة الخطرة للوصول لبريطانيا.

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أقر العام الماضي اتفاقا لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا التي تبعد أكثر من 6400 كيلومتر.