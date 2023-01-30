استطلاع رأي: تراجع شعبية رئيس الوزراء البريطاني نتيجة الإضرابات وغلاء المعيشة

كشف استطلاع جديد للرأي، اليوم، عن أن شعبية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، آخذة في التراجع مع استمرار تأثر الحكومة بالخلافات، وسط موجة الإضرابات وأزمة غلاء المعيشة.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز «إيبسوس» لصالح صحيفة «إيفيننج ستاندارد» البريطانية أن 32% من البالغين يعتقدون أن لدى سوناك ما يلزم؛ ليكون رئيس وزراء جيدًا، بانخفاض 10 نقاط عن نوفمبر، مع 43% معارضة، بزيادة 9 نقاط.

تراجع شعبية سوناك

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سوناك تخلف عن رئيس حزب العمال كير ستارمر، الذي حصل على نسبة تأييد تصل إلى 36% لامتلاكه صفات رئيس الوزراء، كما تبخر تأييد سوناك على أنه رئيس الوزراء الأكثر قدرة، حيث يتقدم زعيم حزب العمال الآن.

ويدعم ثلث الجمهور زعيم حزب المحافظين باعتباره أفضل شخص لقيادة البلاد، بعد أن كان 41% قبل شهرين، في المقابل، يحظى ستارمر بـ39%، ارتفاعا من 35%.

وتراجعت تصنيفات رئيس الوزراء حيث فشلت الحكومة حتى الآن في إيجاد طريقة لإنهاء الإضرابات الواسعة النطاق التي تجتاح بريطانيا، حيث يقترب التضخم أيضًا من ميزانيات ملايين الأسر التي تضررت بفواتير الطاقة المرتفعة.

تعهدات سابقة لسوناك

وتعهد سوناك لدى وصوله إلى "داونينج ستريت" في أكتوبر الماضي بترسيخ "النزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة على كل مستوى" من مستويات حكومته.

ويقول 55% من البالغين الآن إنهم غير راضين عن رئيس الوزراء، ارتفاعًا من 49 في المائة في ديسمبر، مع 26% راضون الآن مقارنة بـ28% الشهر الماضي.

وبالنسبة لستارمر، هناك 37% راضون عنه، و40% غير راضين.