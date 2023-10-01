«التعبئة والإحصاء»: عدد سكان العالم الأكبر من 65 عاما يصل إلى 16% في 2050

احتفى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باليوم العالمي للمسنين، تقديرا لدور كبار السن في المجتمع، وتوعيتهم بالقضايا التي تواجههم، كاشفا في تقرير، عن أنّ عدد الأشخاص أكبر من 65 عاما سيصل إلى 16% عام 2050 من إجمالي عدد سكان العالم.

وأضاف التقرير، أنّ التوقعات تشير إلى زيادة عدد الأشخاص فوق سن الـ80 ثلاثة أضعاف، ليزداد عددهم من 143 مليونًا في 2019 إلى 426 مليونًا في عام 2050، كما يُتوقع ارتفاع عدد الأفراد المصنفين على أنّهم في سن العمل الأكبر سنا (55 إلى 64 عاما) من 723 مليونا في عام 2021 إلى مليار شخص في عام 2050، وسيتطور إلى 1.2 مليار بحلول عام 2100، بينما تذهب التوقعات في أوروبا وأمريكا الشمالية، إلى أنّ ربع سكان القارتين سيتخطى الـ65 عاما.

أعداد المسنين في مصر

وأكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنّ عدد المسنين بلغ 9 ملايين شخص بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023، موضحًا أنّ عدد الذكور 4.5 مليون بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.5 مليون بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.

اليوم العالمي للمسنين

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمسنين، في الأول من أكتوبر من كل عام، والذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية اليوم، وضرورة رعاية كبار السن والحفاظ على حقوقهم وتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهم القضايا التي تتعلق باحتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم، ويركز احتفال هذا العام على أهمية الوفاء بوعود الإعلان العالمى لحقوق الانسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال.