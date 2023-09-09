«الإحصاء»: 21.1% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لدول العشرين

أعلـــن الجهاز المركـزي للتعبئة العــامة والإحصاء فــي بيـانــه الـــذي أصـدره اليـوم السبت، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول العشرين لتسجل 88 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 80.1 ملـيار دولار خــلال 2021 بنسبة ارتفاع قدرهــا 10%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين لتسجل 25.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 21.1 مليار دولار خلال 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.1%، كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين لتسجل 62.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 59 مليـار دولار خــلال عـام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.

تركيا على رأس قائمة دول مجموعة العشرين

وجـاءت تركيا على رأس قائمة دول مجموعة العشرين من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2022، إذ بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.9 مليار دولار، تليها إيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 2.4 مليـار دولار، ثـم أمريكا بقيمة 2.3 مليار دولار، ثـم كوريا الجنوبية بقيمة 1.9 مليـار دولار، ثم الهند بقيمة 1.9 مليار دولار.

14.4 مليار دولار واردات مصر من الصين

وجـاءت الصـين فـي مقـدمة دول مجمـوعــة العشـريــن مــن حيـث الـواردات المصـريـة خـلال عام 2022، إذ بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، تليها السعودية بقيمة 7.8 مليار دولار، ثم أمريكا بـ6.7 مليار دولار، وروسيا الاتحادية بـ4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار، وألمانيا بـ4 مليارات دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 15.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 14.6 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6%.

وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021/ 2022، إذ بلغت قيمتها 10.9 مليار دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 863.7 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بقيمة 828.1 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 203.2 مليون دولار، ثم كندا بقيمة 138.4 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 120 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 106.3 مليون دولار، ثم أستراليا بقيمة 59.4 مليون دولار، وأخيرا البرازيل بقيمة 42.4 مليون دولار.

دول مجموعة العشرين

وتضم مجموعة العشرين في عضويتها دول (الولايات المتحدة الأمريكية / روسيا / الصين/ فرنسا /المانيا/ إيطاليا/ تركيا/الاتحاد الأوروبي/ اليابان / الهند / كوريا الجنوبية/ المملكة المتحدة/ السعودية / اندونيسيا /المكسيك/ كندا /جنوب افريقيا / البرازيل /الارجنتين /استراليا).