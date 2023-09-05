وزير الصحة: مؤشرات «الإحصاء» خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنَّ أبرز المؤشرات عن السكان في مصر صدرَت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وتعد دليلًا وخارطة طريق نستطيع أن نمضي من خلالها ونحقق العائد الديموجرافي والخطوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الحاجه غير الملباة والتي وصلت إلى 13% تعد مؤشرًا لافتًا، خاصة أنَّه بالنظر إلى المؤشرات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء» عن السكان، ومعناه أنَّ هناك أسر تريد تنظيم النسل ولكن لا يتوفر لها المرافق التي تساعدها على ذلك من وحدات صحية أو طبيب أو مشورة إنجابية يمكن الاعتماد عليها.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنَّه من بين كل 5 أطفال هناك طفل لم يكن مرغوب فيه أو مخططًا لإنجابه، ويمكن تخفيض معدلات الإنجاب إلى 2.1% بدلاً من 2.8%، وذلك من خلال العمل على هذين العاملين فقط وهما الحاجة غير الملباة والأطفال غير المرغوب في إنجابهم، وهذا لن يتطلب وقتًا طويلًا وبالتالي جني ثمار العائد الجغرافي بشكل سريع.