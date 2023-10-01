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تدريبات وورش عمل لتحسين معاملة الجمهور.. جهود «الداخلية» لحماية الحقوق وصون الحريات

كتب:

بسمة عبدالستار
01:59 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
أكاديمية الشرطة- صورة أرشيفية

أكاديمية الشرطة- صورة أرشيفية

اهتمت أكاديمية الشرطة في إطار المأموريات الخارجية، بإيفاد عدد من ضباط الأكاديمية في بعثات دراسية وتدريبية، للوقوف على أحدث الرؤى بشأن تفعيل حماية حقوق الإنسان، كما يهتم مركز «بحوث الشرطة» التابع لأكاديمية الشرطة، بالأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأبعادها ومجالاتها المتعددة.

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ المركز يطلق آليات لتحسين معاملة الجمهور بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية لتنمية الوعي الأمني لدى رجال الشرطة، إلى جانب حرص المركز على تنظيم ندوات في مجال حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية؛ كما يصدر مركز البحوث سنويًا كتيب «دليل الخدمات الشرطية» الذي يتضمن الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين.

واستكمالا لما سبق، عُقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للكوادر الشرطة ولغيرها من العاملين بقطاعات الدولة، فضلًا عن الكوادر الأمنية والشرطية في الدول العربية والأجنبية وطلبة الجامعات.

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