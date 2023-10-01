«الحكومة»: تطوير أقسام الشرطة في 5 محافظات و120 سجلا مدنيا خلال 2020

أوضحت الحكومة المصرية، أنه تنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المنطلقة في عام 2021، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحديدًا الهدف السادس منها والخاص بحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع عبر الإصالح الإداري وتحسين كفاءة وفعالية الأجهزة الحكومية.

تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ الدولة قامت بتطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية حيث تم الانتهاء من تطوير أقسام الشرطة في عدد من المحافظات منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وجنوب سيناء.

تطوير عدد من مقرات الإدارات الأمنية

وشملت أعمال التطوير، تطوير مكاتب حقوق الإنسان بالأقسام، والاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وميكنة إجراءات العمل، كما شملت عمليات التطوير تطوير عدد من مقرات الإدارات الأمنية، ونحو 102 سجلا مدنيا على مستوى الجمهورية في يونيو 2020.