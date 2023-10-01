ضبط 23 طن دقيق وأسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط 3 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر بأحد المخابز السياحية بمركز ومدينة الباجور، كما تم التحفظ على 20 طن أسمدة زراعية بأحد محال تجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بناحية أسطنها بدون مستندات دالة على مصدرها، وتم مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 179 محضرا تموينيا في محافظة المنوفية

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اليوم الأحد، للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والالتزام بالأسعار المقررة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين تمكنت من تحرير 179 محضرا تموينيا متنوعا ما بين 89 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، و90 مخالفة أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

حملات تفتيشية مكثفة لمديرية التموين بالمنوفية

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية جهودها المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، وذلك على الأرقام 2174037 -2174039، بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.