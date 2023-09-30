محافظ المنوفية: انطلاق حملة «طرق الأبواب» لتنظيم الأسرة بالمجان غدا

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انطلاق حملة «طرق الأبواب» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتستمر لمدة 3 أشهر، تحت شعار «خدمتكم لحد باب بيتكم»، مشددا على الجهات المعنية والمختصة بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق الطبية والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة.

حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بالمجان

وأشار الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لمناقشة آليات تنفيذ فعاليات الحملة والتي ستبدأ من أول أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023، وذلك من خلال تجهيز فرقة طبية متحركة، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية بنطاق المحافظة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين بمنازلهم لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع السيدات، بالإضافة إلى عمل مسح جغرافي شامل للسيدات المتزوجات في سن الإنجاب.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة انتظام منظومة العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، حيث قامت إدارة القوافل الطبية بالمديرية بوضع خطة لتنظيم عدة قوافل علاجية مجانية خلال الأسبوع الحالي لتقديم الرعاية الطبية للأسر والفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

خطة توزيع القوافل

وتضمنت الخطة توزيع قوافل طبية اليوم السبت بقرية زوير بشبين الكوم، وغدا الأحد بقرية كفر ميت سراج بقويسنا، وشارع الاستاد بشبين الكوم الاثنين القادم، وقرية ساقية المنقدي بأشمون خلال 3 أيام من الثلاثاء وحتى الخميس.