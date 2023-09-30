خفض تنسيق مدارس التعليم الفني في المنوفية للمرة الثالثة 

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بدرجات تنسيق القبول ببعض المدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته «صناعي - زراعي - تجاري - تعليم مزدوج»، لعام 2023 – 2024 وفقاً لأعداد المتقدمين والكثافات الطلابية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف استكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب

محافظ المنوفية: حريص على تطوير المنظومة التعليمية

وقد أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، حرصه على تطوير المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارة المحافظة بين محافظات الجمهورية كأعلى نسبة تفوق، مناشدًا أبنائه الطلاب بذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى مراتب النجاح والتقدم

ويمكن للطلاب معرفة خريطة خفض تنسيق المرحلة الثالثة للتعليم الفني، وجاءت علي النحو التالي:

خفض تنسيق يتكرر للمرة الثالثة

جدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثالثة التي يقرر فيها محافظ المنوفية النزول بدرجات تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، في إطار الحرص على مستقبل الطلاب.