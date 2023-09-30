رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الحزن يسيطر على المنوفية بعد وفاة طبيب الغلابة.. «كشفه كان بـ10 جنيه»

كتب:

إبراهيم الديهي
03:33 م | السبت 30 سبتمبر 2023
طبيب الغلابة بالمنوفية

طبيب الغلابة بالمنوفية

خيمت حالة من الحزن على أهالي محافظة المنوفية، بعد وفاة الدكتور خالد المرغني طبيب الغلابة في المنوفية، والذي خصص عيادته للكشف على الآلاف من المرضى بتكلفة 10 جنيهات فقط، والكشف على الأيتام وغير القادرين بالمجان، حيث شيع أهالي قرية زاوية جروان بمركز الباجور جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.

قصة طبيب الغلابة في المنوفية

وكان الدكتور خالد المرغني المعروف بطبيب الغلابة في المنوفية، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه تخصص كممارس عام وحدد كشفه بـ10 جنيهات فقط والإعادة بالمجان، لمساعدة غير القادرين، مشيراً إلى أنه انتقل إلى السكن في قرية طنبدي بشبين الكوم، وأصبح الجميع يأتي من جميع القرى للعلاج لديه.

الكشف على غير القادرين مجانا

وأضاف أنه بالرغم من بساطة المبلغ المخصص للكشف، إلا أنه قرر عدم الحصول على أي رسوم للكشف من غير الأيتام وغير القادرين، كما يوفر لهم الأدوية مجانا، موضحا أن السبب فيما يقوم به من خير هو إصابته بالسرطان مرتين قبل أن يشفيه الله عز وجل من المرض.

ونال طبيب الغلابة بالمنوفية شهرة كبيرة بين أهالي المحافظة، والذين كانوا يسافرون له مسافات بعيدة للكشف لديه في العيادة، وكان يقول عبارته الشهيرة «مهنة الطب رسالة وأنا مش طبيب الغلابة ولا حاجه كل الناس بتساعد بعضها».

اقرأ المزيد:

«بيئة المنوفية»: انطلاق المرحلة الثانية من «100 مليون شجرة» الشهر المقبل

علم مصر بطول 600 متر يزين مسيرة في المنوفية لتأييد الرئيس السيسي

استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي الجديد في المنوفية

أهالي المنوفية يواصلون التوافد على الشهر العقاري لدعم الرئيس السيسي