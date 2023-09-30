الحزن يسيطر على المنوفية بعد وفاة طبيب الغلابة.. «كشفه كان بـ10 جنيه»

خيمت حالة من الحزن على أهالي محافظة المنوفية، بعد وفاة الدكتور خالد المرغني طبيب الغلابة في المنوفية، والذي خصص عيادته للكشف على الآلاف من المرضى بتكلفة 10 جنيهات فقط، والكشف على الأيتام وغير القادرين بالمجان، حيث شيع أهالي قرية زاوية جروان بمركز الباجور جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.

قصة طبيب الغلابة في المنوفية

وكان الدكتور خالد المرغني المعروف بطبيب الغلابة في المنوفية، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه تخصص كممارس عام وحدد كشفه بـ10 جنيهات فقط والإعادة بالمجان، لمساعدة غير القادرين، مشيراً إلى أنه انتقل إلى السكن في قرية طنبدي بشبين الكوم، وأصبح الجميع يأتي من جميع القرى للعلاج لديه.

الكشف على غير القادرين مجانا

وأضاف أنه بالرغم من بساطة المبلغ المخصص للكشف، إلا أنه قرر عدم الحصول على أي رسوم للكشف من غير الأيتام وغير القادرين، كما يوفر لهم الأدوية مجانا، موضحا أن السبب فيما يقوم به من خير هو إصابته بالسرطان مرتين قبل أن يشفيه الله عز وجل من المرض.

ونال طبيب الغلابة بالمنوفية شهرة كبيرة بين أهالي المحافظة، والذين كانوا يسافرون له مسافات بعيدة للكشف لديه في العيادة، وكان يقول عبارته الشهيرة «مهنة الطب رسالة وأنا مش طبيب الغلابة ولا حاجه كل الناس بتساعد بعضها».