نائب رئيس حزب «المؤتمر» يطالب السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة

طالب اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مؤكدا دعم حزب المؤتمر الكامل له، مشيرا إلى أن تلك الدعوة تنبع من الثقة التامة في رؤيته، وما تحقق بالفعل على أرض الواقع، إذ شهدت الدولة خلال فترة حكمه على مدار الـ10 سنوات الماضية، طفرة نوعية لم تشهدها الدولة من قبل في جميع المجالات.

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن الدولة بحاجة إلى استمرار الرئيس السيسي في قيادة الدولة، فهو رجل المرحلة كونه الأكثر دراية بالتحديات التي تمر بها البلاد كما أنه تولى المسئولية، في ظروف صعبة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، ولكنه استطاع بجدارة أن يحقق نجاحات وإنجازات على المستويين الداخلي والخارجي.

مؤتمر حكاية وطن

وأشار فرحات إلى أن كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر «حكاية وطن» بالأمس اتسمت بالمكاشفة والصراحة، في عرض الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية على أرض الواقع فى شتى أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى العقبات والتحديات التي مرت بها الدولة من مخاطر خلال السنوات الماضية، فضلا عن عرض رؤية شاملة لمستقبل مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل، وأن مصر على طريق المستقبل نحو بناء دولة لديها القدرة على مواجهة التحديات التي تواجهها.