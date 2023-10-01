أمين شباب حزب المصريين الأحرار يطالب الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية

طالب محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، معلنا أن كل أعضاء الحزب سيعطون أصواتهم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما طالبوه بالترشح في 30 يونيو 2013 رافضين جماعة الإخوان وحكمهم، كما أنهم استمروا على موقفهم ورشحوه في انتخابات 2018.

الرئيس السيسي يسير بخطى ثابتة

وأكد مخاليف في تصريحات لـ«الوطن» إن الرئيس السيسي يسير على خطوات ثابتة منذ توليه الرئاسة وحتى الآن، وهو ما يتماشى مع رؤية الحزب.

وتابع أن الرئيس السيسي لديه برنامج يدعم كل ملفات الدولة، مؤكدا أن البناء يحتاج إلى وقت.

إنجازات على أرض الواقع

وأشار إلى أنه يطالب الرئيس السيسي بالترشح مرة أخرى لأنه رأى إنجازاته على أرض الواقع، فإذا تمت مقارنة الأوضاع في 2013 بالأوضاع الحالية في معظم ملفات الدولة سنشهد إنجازات حقيقية.