مواطن من الإسماعيلية للرئيس السيسي: «100 مليون بيدعموك يا ريس»

طالب كريم حسن، من سكان محافظة الإسماعيلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال الإنجازات التي بدأها الرئيس خلال الأعوام الماضية.

وقال «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الرئيس السيسي عمل بنية تحتية قوية، بالإضافة إلى مشروعات في كل شبر في مصر، الرئيس بيبني دولة جديدة متقدمة».

مواطن بالإسماعيلية: المصريون يقدرون إنجازات الرئيس السيسي

وأضاف: «أنا عايز أوجه رسالة للرئيس السيسي، كمل يا ريس وإحنا وراك ومعاك، إحنا 100 مليون شخص معاك وفي ضهرك ومكملين معاك عشان نشوف المستقبل المشرق ومصر الجديدة اللي فخامتك بتبنيها».

وتابع: «الشعب يعي ما يحاك ضده من مؤامرات على مدار السنوات الماضية، والشائعات التي يروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي بهدف النيل من المشروعات العملاقة والتقليل منها».

أهالي الإسماعيلية يتوافدون على مكاتب الشهر العقاري لتأييد الرئيس

وفي ذات السياق، توافد أهالي محافظة الإسماعيلية على مقار مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات الدعم والتأييد للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رافعين لافتات التأييد له، حاملين شعار «كمل مشوارك»، فيما شارك أعضاء بمجلس النواب المواطنين في تحرير توكيلات الدعم والتأييد للرئيس.