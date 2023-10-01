ذوو الهمم يحررون توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة (صور)

حرر ذوي الاحتياجات الخاصة عددا من التوكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار استكمال مسيرة البناء والتنمية والانتصارات العديدة لصالحهم، والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم.

لسنوات عديدة، عانى ذوو الاحتياجات الخاصة من التهميش، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وحقق لهم آمالهم وطموحاتهم، ورفع التهميش الذي عانو منه طوال العقود الماضية، من خلال عدّة مبادرات.

«تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».. جملة حرص ذوي الاحتياجات على ترديدها بسعادة غامرة أثناء تحريرهم توكيلات الترشح للرئيس السيسي، فلديهم شعور بأنها مهمة وطنية وأن لهم دور فيها وأن من حقهم المشاركة.

تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات

يذكر أن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمي، عقدوا اجتماعاً مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث إجراءات تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجرى الاتفاق علي عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة، لإعداد المدربين لذوي الإعاقة، للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات، وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.

كما تم الإتفاق على وضع برامج التوعية والتثقيف للتوعية بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات.

واستقبلت مكاتب التوثيق في الشهر العقاري، اليوم، عددا من ذوي الهمم لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وجرى إتاحة جميع منافذ مكتب الشهر العقاري لاستقبال المواطنين سواء المُسنين أو ذوي الإعاقة والتيسيير عليهم، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 217 مكتبًا للتوثيق على مستوى الجمهورية.