مسيرة تأييد للرئيس السيسي تجوب شوارع المنصورة.. «زفة بالخيول وأغان وطنية»

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، زفة بالخيول تجوب المدينة، وسط تواجد مئات المواطنين حاملين الأعلام وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرين عن حبهم ودعمهم لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

زفة بالخيول تجوب شوارع المنصورة

وردد المواطنون العديد من العبارات الوطنية، مناشدين الرئيس السيسي باستكمال مسيرة التنمية والإنجازات غير المسبوقة التي حققها في مصر، كما انطلق موكب سيارات حاملة صور الرئيس السيسي ولوحات مكتوب عليها تحيا مصر وسط تشغيل الأغاني الوطنية في شوارع المنصورة، وصولا إلى المكتب العقاري.

من جانبه، قال أسامة إبراهيم، مواطن بالدقهلية، لـ«الوطن»: «حررت توكيلا للرئيس السيسي، وجئت أنا وأسرتي لتوثيق توكيل دعم الرئيس السيسي، ليستكمل الإنجازات العظيمة التي لم تشهدها مصر منذ فترة محمد علي باشا، ومن ينكر هذه المجهودات العظيمة هو شخص مغيب وناكر للجميل».

وأوضح أحمد العيوطي، مواطن بالدقهلية: «الرئيس السيسي يستحق منا أكثر من ذلك، لأنه اهتم بملفات وقضايا مهمة وناس كانت مهمشة، فالرئيس اهتم بالصيادين بالإضافة إلى مشروعات حياة كريمة، وذوي القدرات الخاصة، ولم يترك الرئيس ملفا إلا وفتحه وتطرق إليه، ولكن المجهودات تحتاج إلى صبر حتى نجني ثمارها في كل المجالات».

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورة

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية، وهي: مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.