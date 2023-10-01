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حزب الشعب الديمقراطي يطالب الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة

كتب:

عمرو صالح
02:07 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي

خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي

ناشد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، كونه القائد الأمثل لقيادة البلاد خلال الفترة الراهنة.

تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري

وقال خالد فؤاد لـ«الوطن»، إن مطالبته الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لولاية رئاسية جديدة جاءت من منطلق العقل والمنطق، حيث أحدث طيلة السنوات الماضية طفرة ملموسة بكل قطاعات الدولة، من خلال إطلاق حلقة متكاملة من المشروعات التنموية والخدمية، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروع التأمين الصحي الشامل وغيرها من المبادرات الرئاسية طويلة الأمد، والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.

المشروعات القومية

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي، قائلا «استكمال تلك المشروعات القومية والوصول بها لأعلى الدرجات يتطلب وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم، ويدفعنا لمطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة».

واختتم رئيس حزب الشعب الديمقراطي حديثه مؤكدا دعم حزبه الكامل لترشح الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة.

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