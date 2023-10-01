زراعة 246 ألف شتلة بأحياء الإسكندرية ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تسعى لزيادة المسطحات الخضراء بجميع أحياء الإسكندرية، لتحسين نوعية الهواء ولتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين، وهو ما تبعه ارتفاع زراعة الأشجار إلى 246 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بالأحياء، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

رفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة

ووجه محافظ الإسكندرية، عبر بيان اليوم، الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

زراعه 1103 شجرة بالأسبوع 58 للمبادرة

وخلال الأسبوع 58 من المبادرة، تم زراعة 1103 شجرات «مثمرة وغير مثمرة»، حيث تم زراعة 700 شجرة بحي الجمرك، بالإضافة إلى 195 شتلة مثمرة وغير مثمرة بحي غرب، وزراعة 160 شتلة بحي العجمي، و48 شتلة مثمرة بحي المنتزه ثان.